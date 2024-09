Prima categoria l’allenatore Scotti La società ha operato per colmare le lacune Il Montecalvo ha l’unico obiettivo di vincere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Questa volta il) punta in alto: "Sono molto soddisfatto – dice il tecnico– del lavoro svolto dallache ha fatto di tutto per mettermi a disposizione una rosa in grado di alzare il livello rispetto allo scorso anno, andando aleche evidentemente sono venute fuori soprattutto nella seconda parte del campionato. Abbiamo ripreso l’attività con largo anticipo rispetto l’inizio dell’attuale campionato (circa 45 giorni) e questo ci ha dato modo di lavorare in maniera attenta ed oculata sia sotto il punto di vista fisico ma soprattutto tecnico tattico. Ci aspetterà un campionato lungo e difficile dove incontreremo squadre ben attrezzate, costruite con attenzione e pronte a dare battaglia. Senza fare tanti giri di parole, frasi fatte e sentite e risentite, noi giochiamo solo ed esclusivamente per un unico obbiettivo: