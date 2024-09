Pallamano A Gold Macagi Cingoli-Publiesse Chiaravalle a voi due | ecco il primo derby stagionale

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 13 settembre 2024) Al PalaQuaresima domani ilstoricoin Serie A, con le formazioni di Palazzi e Guidotti a caccia di riscatto dopo, il ko della prima giornata di entrambe. Le dichiarazioni di Mangoni e dell’ex SantinelliÂ, 13 settembre 2024 – Tutti gli occhi dellamarchigiana in questo fine settimana saranno rivolti sul PalaQuaresima di, che ospiterĂ il ritorno in massima serie di undelle Marche. Domani, sabato 14 settembre, si gioca, valida per la seconda giornata di Serie Amaschile. Le due squadre finora si sono affrontate solo in Serie A2 e in Serie B in oltre 45 anni di storia e domani si affronteranno per la prima volta nell’èlite dell’handball tricolore.