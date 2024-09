Ora i tuoi occhi sono il cielo l’Irpinia piange Giuseppe

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Avevi glidello stesso colore dele ora iilperché quando tutti lo guarderanno non potranno che pensare a te”.l’ennesimo giovane, volato introppo presto. Troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto tra la moto e l’auto. E’ morto cosìper tutti Peppo Trentotto. Nella serata di giovedì l’impatto con la sua moto contro l’auto lungo la SS303 a Guardia Dei Lombardi. Nel grave incidente è rimasta coinvolta anche una 47enne alla guida dell’autovettura che si è scontrata con il mezzo a due ruote. La donna è stata ricoverata all’ospedale di Ariano Irpino e non correrebbe pericolo di vita. Non c’è stato nulla da fare per il 31enne deceduto all’ospedale a Sant’Angelo dei Lombardi a causa dei traumi riportati. Tanti i messaggi sui social per il giovane: “Non ciparole.