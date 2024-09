Open Fiber e il blackout della rete internet Valle Vitulanese disconnessa | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn, un’intera comunità si trova alle prese con gravi disserviziin fibra ottica, gestita da. Da Cautano a Tocco Caudio, passando per Foglianise gli utenti hanno segnalato guasti diffusi e difficoltà di connessione, causando notevoli disagi per famiglie e attività locali che dipendono da una connessione stabile per il lavoro, lo studio e la vita quotidiana.ha prontamente inviato una nota per spiegare le cause del blocco. “Salve, vi informiamo che è stato riscontrato un problema su una tratta esterna”, si legge nel messaggio inviato ai clienti, con l’assicurazione che “sono in corso i lavori per il ripristino”. Sembra che il guasto sia stato causato da lavori che hanno accidentalmente tranciato i cavifibra, e ora si lavora per ripararli.