Noi vogliamo tutto

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nelle classifiche delle maglie più belle della Serie A al primo posto quest’anno c’è una novità: è di una squadra femminile. Como Women, con il recente passaggio di proprietà sotto Mercury/13, ha dimostrato non solo di essere una grande squadra di calcio, ma anche un progetto che punta a ridefinire l’intero panorama sportivo femminile. La squadra, che ha conquistato la massima serie qualche anno fa, sta ora cercando di cambiare anche l’immagine del calcio femminile in Italia e nel mondo. Questo cambiamento non riguarda solo le prestazioni sportive, ma abbraccia una visione più ampia che lega sport e moda in un modo inedito e affascinante. Le cinque calciatrici protagoniste del servizio fotografico in queste pagine – Astrid Gilardi, Alia Guagni, Giorgia Spinelli, Mina Bergersen e Julia Karlernäs – rappresentano il cuore di questa trasformazione.