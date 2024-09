Mario Cusitore torna a Uomini e Donne ed è pioggia di insulti | come l’ha presa Ida?

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ieri è stata effettuata una nuova registrazione di, e ne sono accadute delle belle. Tra gli eventi più eclatanti c’è stato il ritorno in studio di. Alla fine, infatti, il cavaliere ha accettato l’invito di Maria De Filippi a prendere parte nuovamente al programma. La sua decisione,era prevedibile, ha sollevato un grosso polverone. Maavrà reagitoPlatano?e flirta con Cristina: scoppia il caosha deciso dire a tutti gli effetti nel parterre di. Nelle scorse registrazioni, la conduttrice gli ha chiesto se volesse rimanere nel programmaesponente del Trono Over, ma la sua risposta fu lapria.si è detto ancora troppo preso daPlatano, pertanto, non era pronto a mettersi nuovamente in gioco.