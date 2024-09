Manovra Schlein Scuola sia tra priorità docenti vanno pagati meglio

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 13 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Per noi l’istruzione pubblica è la prima grande leva di emancipazione sociale, le diseguaglianze si contrastano dai primi anni di vita. Un bimbo di Reggio Calabria ha cinque anni di aspettativa di vita in meno rispetto a un coetaneo di Bologna. L’Italia è già troppo divisa, altro che autonomia differenziata. Quest’ultimo provvedimento darà alladel Paese un colpo letale”. Lo afferma la segretaria del Pd Ellyin un’intervista al quotidiano La Repubblica.“I, visto che oggi sono tra i peggio retribuiti del mondo sviluppato – prosegue -. Se è precaria la, se è precaria la ricerca, è precario il futuro del Paese. Questo governo non crede nel futuro del Paese. Bisogna ridare aidignità sociale. Non è solo una questione di qualità didattica, è democrazia”.