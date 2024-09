L' impresa pazzesca dell' Italia alle Olimpiadi degli scacchi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 13 settembre 2024) AGI - Un piccolo capolavorostico. Nella terza giornatain corso a Budapest, l'batte i fortissimi Paesi Bassi è sogna di rimanere lì, a punteggio pieno (3 successi su 3), ospite inatteso nel privéee grandi potenze di questo sport. Un risultato netto quelloazzurri, 3-1, arrivato in meno di cinque di ore di gioco. Insomma, si esulta come due anni fa, nell'edizione precedente, quando gli azzurri superarono la Norvegia di Magnus Carlsen. Ma quella maturata oggi è una vittoria diversa: di squadra, di personalità, di pazienza e di esperienza. Basta un dato per spiegarne la portata: nel ranking inizialee nazioni iscritte, i Paesi Bassi partono al quinto posto, l'al ventottesimo. I quattro atleti schierati dagli orange hanno tutti un punteggio Elo superiore a 2628, con Anish Giri, ex top ten mondiale, a 2724.