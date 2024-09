Italia-Belgio di Coppa Davis Volandri | Fiero dei miei giocatori

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 13 settembre 2024)di: “dei”.divenerdì 13 settembre a partire dalle 15 alla Unipol Arena di Bologna. Con Arnaldi con leggera distorsione, in caso di forfait per gli azzurri guidati dal capitano toscano Filippiprivi del bronzo olimpico Musetti e di Sinner è pronto al debutto Flavio Cobolli. Diretta Sky Sport. Azzurri guidati dal capitano livornese Filippocampioni in carica, reduci dalla vittoria 2-1 col Brasile. Domenica 15 settembre incontreranno l’Olanda che, dopo il ko contro il, giovedì 12 settembre ha battuto 2-1 il Brasile. Decisivo il punto conquistato dal doppio Koolhof/Van De Zandschulp per ribaltare il tie, iniziato con il ko di Van De Zandschulp contro Fonseca. Poi la vittoria di Griekspoor contro Monteiro: “L’obiettivo era vincere e ci siamo riusciti.