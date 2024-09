Incendio in via Cantoni a Milano | morti una diciassettenne un diciannovenne e un ventiquattrenne

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tre. È il bilancio dell’divampato alle 23 di giovedì 12 settembre in uno showroom di via Ermenegildo3, strada a senso unico a due passi dalla stazione ferroviaria diCertosa. Nell’sonouna, un(questi due erano fratello e sorella) e un, tutti di nazionalità cinese. I primi due erano residenti a, mentre il più grande viveva a Torino. In via, periferia nord ovest di, sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi, i carabinieri del Nucleo Radiomobile e la Protezione civile. Il rogo ha distrutto uno showroom di sedie, tavoli e letti su due piani, ricavato in un capannone con l’insegna della ditta Wang sas. Al momento non ci sono ancora certezze sulle cause dell’. Si vaglia anche la pista dolosa.