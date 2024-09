Il Pozzolino di Seregno Anche i bambini si sfidano tra i tasti bianchi e neri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Si spengono le luci della sala, si accendono i riflettori sul palco dell’Auditorium:si prepara alla fase finale (il 26 e 27 ottobre) del concorso pianistico internazionale “Elsa Pozzoli“. Per tutti era il ““, per distinguerlo dal concorso ben più famoso dedicato a Ettore Pozzoli. Poi, negli anni, si è scelto di intitolarlo alla figlia del docente e compositore seregnese, per dargli una sua identità e per cercare di rilanciarlo sempre di più. La scelta del nome non poteva essere più azzeccata. Mantiene il rapporto con il concorso “Ettore Pozzoli“ ricordando la figlia Elsa a cui il pianista seregnese era particolarmente legato. Il significato di questa nuova denominazione non sta, tuttavia, nella sola parentela: il concorso “Elsa Pozzoli“ è riservato ai più giovani.