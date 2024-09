Il Monza anti Inter senza ex dal 1?! Ma Nesta recupera un big – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ilsi prepara alla sfida contro l’. La squadra di Alessandro, infarcita di ex nerazzurri, potrebbe non averne neanche uno però dal primo minuto. RIVALE – Sarà ilil primo avversario post sosta nazionali per l’di Simone Inzaghi. La squadra dinon ha ancora vinto nessuna partita in campionato, conquistando due punti in tre giornate: 0-0 con l’Empoli, sconfitta per 1-0 contro il Genoa e poi pareggio 2-2 contro la Fiorentina. Sfortunato il pari arrivato in extremis proprio al Franchi, con la squadra brianzola avdi due nel primo tempo e poita nella ripresa. Domenica sera al Brianteo,non dovrebbe schierare nessuno degli ex nerazzurri almeno dal primo minuto. Ma ha un ballottaggio.