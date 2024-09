Giacomo Bozzoli l’incontro in carcere e il mantra | io sono innocente Resisto per mia moglie e mio figlio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Bollate (Milano) - Un uomo che non accetta la condanna definitiva all’ergastolo e non smette di proclamare la sua innocenza insieme con la sua disperazione. La sua unica forza, quella che gli dà la determinazione per non impazzire,lae ilsi presenta così, con questa immagine, a Carmela Rozza, consigliere del Pd alla Regione Lombardia, in visita aldi Bollate per una verifica della situazione sanitaria all’interno dell’istituto. ", trentanove anni compiuti da poco, sconta una condanna ala vita per l’omicidio dello zio Mario, avvenuto la sera dell’8 ottobre 2015 nella fonderia di famiglia, a Marcheno. T-shirt, pantaloni corti al ginocchio, scarpe da ginnastica,incontra la parlamentare regionale, presenti anche il direttore dele lo psicologo. Appare depresso, spaventato. ““.