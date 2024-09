F1 risultati e classifica FP2 GP Azerbaijan 2024 | Leclerc di un soffio su Perez e Hamilton

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) Charlesha messo a segno il miglior tempo al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato cittadino di Baku, il pilota monegasco ha messo a segno il miglior crono proprio in extremis in 1:43.484 davanti a Sergioe Lewis. Quarta posizione per Carlos Sainz davanti a Oscar Piastri e Max Verstappen che è apparso decisamente giù a livello di motore. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio ladella seconda sessione di prove libere.FP2 GPF1 1 CharlesFerrari 1:43.484 4 2 SergioRed Bull Racing +0.006 3 3 LewisMercedes +0.066 5 4 Carlos SainzFerrari +0.466 4 5 Oscar PiastriMcLaren +0.499 4 6 Max VerstappenRed Bull Racing +0.