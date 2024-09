Elisabetta Gregoraci nuovo messaggio dall’ospedale

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 13 settembre 2024)si trova ancora in ospedale. Un momento difficile per la showgirl e conduttrice, ricoverata in clinica per un malessere non precisato. Nell’ultima settimana, ha avuto diversi problemi di salute che hanno richiesto l’intervento dei medici. Su Instagram, ha documentato il suo ricovero, mostrandosi sul lettino ospedaliero con la flebo e spiegando di avere bisogno di maggiore riposo., come sta: il“Buongiorno, volevo ringraziarvi per i tanti messaggi belli che mi state mandando. Vi volevo dire che piano piano tutto si sta rimettendo a posto e di questo sono molto felice, vi mando un bacio grande grande e vi ringrazio ancora”, ha scrittosul suo profilo Instagram, nelle stories. Poco dopo, nel pomeriggio, ha aggiunto: “Il tempo qui scorre lentamente tra esami, prelievi, antibiotici.