È morto Chad McQueen attore di Karate Kid e figlio di Steve | aveva 63 anni

(Di venerdì 13 settembre 2024) ÈdiKid ediall’età di 63del leggendarioe interprete di Dutch nel primo film della saga diKid. A confermare il decesso, avvenuto mercoledì 11 settembre a Palm Springs, sono stati i figli Chase e Madison che hanno rilasciato una dichiarazione a Variety: “È con il cuore pesante che annunciamo la scomparsa di nostro padre,. Il suo straordinario viaggio come padre amorevole, insieme al suo incrollabile impegno verso nostra madre, ha davvero esemplificato una vita piena di amore e dedizione. La sua passione per le corse non solo ha evidenziato il suo talento eccezionale, ma è anche stata un modo per onorare l’eredità di suo padre, una testimonianza dei valori insiti in lui”.