Diabete di tipo 1 l’Italia detta il passo sullo screening pediatrico

(Di venerdì 13 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – E’ passato un anno dall’approvazione in Parlamento della legge n.130/2023 che sancisce l’istituzione delloper l’individuazione didi1 e celiachia nella popolazione pediatrica e molte cose sono cambiate. “L’approvazione della Legge – dice Nicola Zeni, Presidente di Fondazione Italiana– rappresenta un traguardo fondamentale nella lotta aldi1. Il Parlamento ha dimostrato, ale al mondo, che la salute dei cittadini non ha colore politico e che uniti si vince. Questi dodici mesi sono serviti per mettere le gambe alla legge, per dotarla della migliore organizzazione possibile, grazie allo straordinario lavoro dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute.