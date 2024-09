Dalle scuole aperte alla didattica innovativa | il nuovo anno sta per iniziare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Firenze, 13 settembre 2024 – Sono state settimane particolarmente frenetiche per l’Ufficio scolastico provinciale.fine, i numeri parlano, per la provincia di Firenze, di 115.722 alunni, da lunedì nuovamente in classe. 394 i docenti immessi in ruolo. E 3199 i supplenti con contratto annuale pronti a salire in cattedra. A fornire il quadro preciso della situazione scolastica è Susanna Pizzuti, dirigente dell’Usp fiorentino. Un messaggio agli studenti? “Agli studenti e alle studentesse auguro unscolastico sereno, unstimolante e ricco di esperienze e di crescita. Una crescita, individuale e collettiva,quale ciascuno, amministratori, docenti, genitori e ragazzi, può contribuire attraverso la condivisione, l’ascolto e l’apertura all’altro.