CX-80 nata per stupire

(Di venerdì 13 settembre 2024) La Mazda si allarga e approfitta del Salone dell'Auto di Torino per presentare il nuovo grande suv della casa. Si chiama CX-80 ed è una versione top un po' allungata (25 centimetri e cresce anche il passo) della già nota CX-60 con la quale condivide la Large Platform di Mazda. Questa nuova proposta, come la sorella minore, è frutto della filosofia costruttiva Crafted in Japan, ovvero realizzate ad arte con maestria artigianale giapponese. SI tratta di un prodotto di alta qualità che Sio pone al vertice della sua categoria con una infinità di dettagli molto interessante: a partire dalla configurazione 7 posti che garantisce spazio e trasporto senza vie di mezzo entro misure assolutamente vivibili anche in città. Sorprendentemente curata la linea che non si distacca molto dalla CX-60, ma mostra comunque un grande tocco di innovazione e di cura di assoluto livello.