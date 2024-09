Conte scelta la formazione da schierare col Cagliari | resta un ultimo dubbio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 13 settembre 2024) Antonioavrebbe già scelto lache schiererà domenica contro ilvivo ungrande-Napoli si avvicina e Antonioavrebbe già in mente lache vorràdomenica pomeriggio. Sta finalmente per finire questa lunga attesa per rivedere in campo gli azzurri dopo l’incredibile vittoria in rimonta sul Parma dello scorso 31 agosto. Sembra passata un’infinità di tempo, ma con la sosta nazionale le due settimane di stop si sono fatte sentire, specie perché arrivate dopo appena 3 turni di campionato. I tifosi hanno voglia di poter commentare nuovamente la partita con amici e familiari e la gara in Sardegna si sta avvicinando sempre di più. Sono state due settimane molto importanti in casa Napoli:ha avuto modo di lavorare soprattutto con Neres e Lukaku.