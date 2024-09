Chi era davvero Nourdine Naziki? La scoperta shock sull’uomo investito a Viareggio

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di venerdì 13 settembre 2024) Chi era,, il ladro: emerge una sconcertante verità. Una svolta sorprendente nel caso dell’uomoda Cinzia Dal Pino, l’imprenditrice balneare 65enne che lo ha travolto con la sua auto dopo essere stata derubata della borsa. L’uomo, inizialmente identificato come Said Malkoun, in realtà era, 52enne originario di Casablanca. Il tragico episodio, avvenuto tra l’8 e il 9 settembre nel centro di, ha scosso profondamente la comunità locale e non solo. Chi era () il ladroviveva in Italia da oltre 24 anni ed era ben noto nella comunità musulmana di