Calcio Serie D Prima in casa per la Vigor Senigallia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’Avezzano è una delle (tante) big, anche se ha debuttato molto male in, 13 Settembre 2024 – Debutto interno per lache ospita indomenica 15 settembre l’Avezzano nella seconda giornata diD girone F. Si gioca alle 15. I rossoblù hanno vinto 3-0 all’esordio a Castelfidardo, lo stesso punteggio con cui gli abruzzesi hanno perso incon un Chieti che negli ultimi giorni fa rumore sul mercato (dopo l’ex Ascoli Falzarano, si fanno pure i nomi degli attaccanti Chiricò e Caputo, ex Nazionale), ma sono squadra tutt’altro da sottovalutare.