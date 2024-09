Cagliari-Napoli le parole di Conte | segui la conferenza stampa live

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ledi Antonioina pochi giorni da: tutto sulle condizioni di Kvaratskhelia e le ultime di formazione Iltorna in campo dopo gli impegni delle nazionali. Sono rientrati tutti i calciatori partiti per disputare le gare con la propria Selezione e al di là di qualche problemino per Kvaratskhelia, il tecnico può ritenersi fortunato di non aver perso nessun giocatore per infortunio. Antoniopresenta la sfidaina due giorni dal match, in programma all’Unipol Arena il 15 settembre alle ore 15:00.con Spaziola diretta testuale della, in diretta dalle ore 14:00.