Cadavere trovato in un bosco all’Elba disposta autopsia

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 13 settembre 2024) ISOLA D’ELBA –in una Lacona, frazione di Capoliveri, Isola d’Elba. Non si esclude possa essere il corpo di Francesco Marchesani, 41 anni, di cui non si hanno notizie dal 6 settembre. I familiari a Firenze ne avevano denunciato la scomparsa. Attivate le ricerche dalla Prefettura. Con appello anche a ‘Chi l’ha visto’. Ildi un uomo in avanzato stato di decomposizione è statoall’interno di una Lacona, all’Isola d’Elba. La procura di Livorno ha disposto l’sul corpo trasferito a Portoferraio. La salma è stata rinvenuta giovedì 12 settembre dai carabinieri forestali e vigili del fuoco, da giorni impegnati nella ricerca di Francesco Marchesani, che si trovavaper lavoro. Sul corpo rinon sarebbero stati riscontrati segni di violenza.