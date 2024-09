Venom | The Last Dance il Final Trailer ufficiale di Venom 3!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 12 settembre 2024) Pochissimi minuti fa, Sony Pictures Italia ha diffuso in rete ildi: The, il terzo – e ultimo – film con protagonista l’Eddie Brock di Tom Hardy.: Thearriverà nei cinema di tutto il mondo dal 24 ottobre 2024! Trovate ilin italiano direttamente qui sotto. In fondo all’articolo trovate quello in lingua originale La sinossi di: TheIn: The, Tom Hardy torna a interpretare, uno dei più celebri e complessi personaggi della Marvel. Nel film conclusivo della trilogia, Eddie esono in fuga. Mentre il cerchio si stringe attorno a loro, i due protagonisti sono costretti a prendere una decisione sconvolgente che farà calare il sipario sul loro “ultimo ballo”.