Tragedia nel Parmense neonato trovato morto in un giardino

(Di giovedì 12 settembre 2024) A Vignale, nel, il mistero delprivo di vita a inizio agosto si infittisce. Dai primi esiti dell’autopsia emerge che il bambino sarebbe deceduto dopo il parto, come riportato dalla Gazzetta di Parma. L’esame autoptico, condotto nei giorni scorsi da Valentina Bugelli, responsabile dell’Istituto di medicina legale di Parma, insieme a un fetologo, ha evidenziato che il piccolo aveva respirato, confermando così che era nato vivo. Indagini in corso Le indagini, coordinate dalla pm Francesca Arienti, sono ancora in corso e vengono condotte dai carabinieri di Traversetolo in collaborazione con i colleghi di Parma e il Ris. Dopo il ritrovamento del corpo del, le forze dell’ordine hanno identificato la madre, una 22enne del posto, e il padre, un coetaneo della ragazza.