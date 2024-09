Sport | i consigli del medico per fare attività fisica in sicurezza

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 12 settembre 2024) Sono in molti che subito dopo l’estate ricominciano a, ma come farlo in? ecco ideldelloIl ritorno dalle vacanze estive è il periodo ideale per godersi il sole e trascorrere più tempo all’aperto, tuttavia, le alte temperature e l’umidità, anche se ci si trova in coda all’estate, possono rappresentare un ostacolo per chi desidera mantenere una routine di esercizio fisico. Massimo Capitani, direttore dell’Unità operativa complessa Medicina dellodell’Asl Toscana sud est, offre preziosisu come continuare a praticarein modo sicuro durante i mesi estivi. Comein-Ansa-Notizie.comUno degli aspetti fondamentali per garantire una praticaiva confortevole ed efficace durante l’estate è la scelta dell’abbigliamento.