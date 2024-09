Ragazzina si suicida gettandosi dal balcone | Le avevano tolto il telefono

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 settembre 2024) La città di Perugia è stata scossa da una terribile tragedia. All’alba di mercoledì 11 settembre, unadi appena 13 anni si è tolta la vitadaldell’abitazione dove viveva con i genitori. Per la giovane quello appena iniziato doveva essere il primo giorno di scuola in terza media. E, invece, è stato solo l’inizio di un incubo.Leggi anche: Tragedia a Perugia, intera famiglia trovata morta: ipotesi omicidio-suicidio Secondo quanto ricostruito finora, intorno alle 7 del mattino i genitori della 13enne si sono alzati ma non hanno trovato la figlia nel suo letto. La finestra della sua stanza aperta li ha però subito insospettiti. Una volta affacciatisi e aver guardato di sotto, la scioccante scoperta: il corpo della figlia giaceva esanime sulla strada.