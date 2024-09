Puglia maltempo | allerta per temporali vento fino a burrasca e mareggiate Protezione civile previsioni meteo

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il dipartimento dellaha emesso per ladue messaggi di. Il primo, con validità dalle 13 odierne per trentacinque ore, fa riferimento a “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale susettentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. Il secondo, con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore: si prevedono “venti da forti a, dai quadranti settentrionali, consulle coste esposte.” Rischio: codice giallo per l’intera regione.