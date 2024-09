Presentato Hearth Aerospace ES-30 aereo ibrido da trenta posti

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un aeroplano per trasporto regionale a corto raggio perpasseggeri che sia estremamente pulito nelle sue emissioni. Questa l’idea della svedese Heart, che il 12 settembre ha svelato il primo dimostratore a grandezza naturale per un-elettrico da 30Heart, lo ES-30. Dotato di quattro motori, due tradizionali e due elettrici, ognuno collegato a un’elica ad alta efficienza, può volare in entrambi i modi, sia con i due turboelica, sia con i motori elettrici, a seconda della distanza da coprire. L’aeroplano è costruito quasi interamente internamente presso gli stabilimenti di Göteborg, il dimostratore riflette la strategia aziendale di sviluppare simultaneamente sia i processi di progettazione sia quelli di produzione.