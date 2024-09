Podismo La ’Rimini – Verucchio’ compie 41 anni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) La storia delromagnolo passa da qui. È l’edizione numero 41 della Rimini – Verucchio, una mezza maratona di tradizione infinita che anche nel 2024 è pronta a portare sulle strade quasi 500 atleti tra sezione competitiva e non competitiva. Le iscrizioni sono aperte anche nella giornata di gara, vale a dire domenica 15 settembre. Lo start della corsa è alle 9 da via Tiberio 6 (Strampalato), i chilometri naturalmente 21.5. La manifestazione, che è anche Memorial Martignoni, Vulpinari e Fabbri, vede tra i favoriti Francesco Mascherpa, ma anche due tra i protagonisti delle edizioni passate come Andrea Pellegrini e Marco Oppioli. Tra le donne, attenzione a Sara Ceccolini, Arianna Landi ed Elisa Crescentini. La corsa è in linea, in leggera e costante ascesa con un tracciato dal fascino paesaggistico e storico davvero elevato.