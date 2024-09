Istat 329mila occupati in più in un anno | amaro il confronto con l’Europa

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 12 settembre 2024) L’ha pubblicato i dati relativi al mercato del lavoro in Italia, con riferimento al secondo trimestre del 2024. In estrema sintesi, si sottolinea come l’occupazione sia in aumento e il tasso di disoccupazione sia rivisto al ribasso. Anteprima a parte, ecco quanto posto in evidenza dal report.e disin Italia Rispetto al primo trimestre del 2024, l’ha evidenziato 124mila persone in più occupate. Si parla di un +0,5%. Nello specifico, si registra un +0,9% di dipendenti a tempo indeterminato, così come un +0,7% di indipendenti. La prima percentuale in negativo riguarda invece i dipendenti a tempo determinato, con un -1,9%. Generalmente una notizia positiva, considerando come non corrisponda a un aumento del tasso di disoccupazione. Quest’ultimo è infatti sceso al 6,8%, con un -0,3% rispetto al trimestre precedente.