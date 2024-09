Infortuni | Mattarella ' morti sul lavoro offesa intollerabile a coscienza collettiva' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Lee gli incidenti sulsono unaper la. Svolgere un'attività che concorra al progresso materiale o spirituale della società non può e non deve implicare rischi per l'integrità degli individui. La sicurezza nelè condizione necessaria per rendere effettivo il diritto fondamentale e inalienabile alla salute, tutelato dalla Costituzione, che non può trovare limiti nella mancanza o nella inadeguatezza di misure idonee a rendere ile i luoghi ove esso si svolge sani e privi di pericoli. Non sarà mai sufficiente l'impegno a questo scopo delle Istituzioni e delle parti sociali".