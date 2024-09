Il litigio Kendrick Lamar Drake spiegato bene

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 12 settembre 2024)ha dato il via a unpubblico e sempre più personale conattraverso una singola strofa da guest su Like That di Future e Metro Boomin. Il dissidio che ne è derivato si è trasformato in uno dei maggiori eventi pop-culturali dell'anno. A maggio,ha messo fine alla battaglia con un apparente knock-out, dopo avere messo a segno una serie di feroci diss track in Not Like Us, un'efferata stroncatura del personaggio che è diventata una delle hit pop più trascinanti dell'anno. La sua esibizione al Kia Forum di Inglewood il mese successivo è stata definita da molti come il giro della vittoria. In realtà, potrebbe essere stata solo la chiusura di un capitolo.