Ho fatto una crociera di 9 mesi in giro per il mondo è molto estenuante C’è stato anche un morto niente può prepararti a questo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Dopo un viaggio epico intorno aldurato nove, la“Ultimate World Cruise” della Royal Caribbean sta finalmente facendo ritorno al porto di Miami. Un’esperienza straordinaria che ha portato 650 passeggeri a circumnavigare il globo, visitando 60 Paesi diversi, al costo non indifferente di 55.000 – 105.000 euro. Tuttavia, ora che la fine dell’esperienza si avvicina, è tempo di tirare le somme: è così che si scopre che in realtà i passeggeri non hanno del tutto apprezzato questa avventura apparentemente interminabile. Dopo l’entusiasmo iniziale e l’eccitazione per le prime visite, con il passare delle settimane è subentrata infatti una certa fatica, con molti viaggiatori che non hanno esitato a bollare lacome “” e “confusa”. Joe Martucci, intervida Usa Today, ha ammesso: “puòa novein mare, sono davvero pesanti”.