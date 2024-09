De Laurentiis si commuove sul Napoli non ricattabile e che non scende a compromessi A chi si riferiva? – VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 12 settembre 2024) Desial passaggio sulnone che non. È successo durante la conferenza di presentazione del nuovo partner del. Aurelio Deha fatto il punto sui suoi 20 anni di presidenza del club e ha smentito la fama di uomo che non si emoziona mai. Nel ricordare quanto fatto in questi anni e nel delineare i progetti futuri, Deè stato colto in flagrante dall’emozione. Ha dovuto interrompere il discorso qualche secondo ed in quel momento gli applausi gli hanno concesso quei preziosi secondi per riprendere l’aplomb. A quel situazione si? A Spalletti? A Osimhen? L’emozione di #Denel discorso per i suoi 20 anni di Presidenza al ##DAZN pic.twitter.