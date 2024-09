Darth Jar Jar | come dare vita al personaggio secondo gli sceneggiatori di LEGO Star Wars | Rebuild the Galaxy

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 12 settembre 2024) La galassia diriceverà un importante scossone questa settimana, con il lancio della miniserie Disney+the. Gli episodi animati mirano a sovvertire le aspettative del pubblico nei confronti della longeva serie fantasy e, a quanto pare, hanno incluso l’inserimento di alcune teorie di nicchia o inaspettate dei fan. La principale di queste potrebbe essereJar Jar (Ahmed Best), una versione Sith malvagia dell’amato Gungan, che viene portato indopo che per anni i fan hanno suggerito che ilpotesse avere un lato oscuro.hanno spiegato i produttori esecutivi e scrittori ditheDan Hernandez e Benji Samit in un’intervista esclusiva a ComicBook, la decisione di rendereJar Jar una realtà è stata facile. Voglio dire, è un sogno che diventa realtà.