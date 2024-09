Crolla un pezzo di strada è allarme | scatta l’operazione sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024)undia pochi passi dall’ingresso dell’ex linificio, le piogge intense e continue di questi ultimi giorni si lasciano alle spalle danni sul suolo pubblico da sanare. Quel tratto di sponda del terrazzo fluviale, tra via Linificio e via Pila - interessato da un cedimento franoso - è stato segnalato dalla polizia locale all’ufficio Ambiente e Protezione civile. Immediata la messa incon l’ausilio degli addetti ai lavori pubblici. In via provvisoria, è stata infatti delimitata l’area del crollo e si è provveduto a rendere la circolazione delle auto a senso unico alternato in quel tratto diinteressato alla franale in Via Linificio e in via Pila. Segnalati, inoltre, altri punti critici con leggeri scivolamenti di pietre e terra nella restante scarpata in via Pila, in cui si evidenzia un chiaro stato di carenza manutentiva del terreno.S.D.