Cattedrale nuovo stop Porte chiuse 5 giorni | Per lo smontaggio del cantiere interno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ledellatorneranno a chiudersi. Ma niente paura: si tratterà di un brevissimo periodo, dal 23 al 27 settembre compreso, "per permettere – spiega una nota della Curia – le operazioni didefinitivo della parte diancora in essere nella navata di sinistra e in un pilastro della navata di destra". Le sante messe, continua subito, "verranno celebrate con gli orari della, nella chiesa di Santo Stefano, in piazza Saint Etienne". La riapertura avverrà sabato 28 alle 17. "Il massimo tempio cittadino – precisa ancora la Curia – è così definitivamente restituito alla comunità in tutti suoi spazi interni e potrà accogliere appieno i fedeli per la tradizionale solennità della settimana mariana in onore della Madonna delle Grazie, patrona dell’Arcidiocesi, dal 6 al 13 ottobre".