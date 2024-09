Casoria | Si fingono clienti per agevolare l’ingresso dei rapinatori arrestate dai Carabinieri E’ caccia ai complici

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024)due donne per concorso in rapina aggravata, ai danni di un atelier, dai. Iniziate le indagini per la cattura deiIl segnale concordato è un doppio colpo di clacson. Indica alle due “esploratrici” che è il momento di spalancare la porta della gioielleria e lasciare entrare i.Il piano è quello e in parte funziona. Succede in serata a, in una gioielleria in via Alcide De Gasperi. Partiamo dall’inizio. Due donne attendono che un atelier apra i battenti per il turno pomeridiano. Ad accoglierle per l’apertura uno dei dipendenti. Sono interessate ad alcuni gioielli, per un battesimo di un nipote e non importa il prezzo: i preziosi devono essere “importanti”! Il dipendente mostra alcuni pezzi alle duefino al momento in cui si sente distintamente un doppio colpo di clacson dall’esterno.