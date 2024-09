Allerta meteo gialla oggi 12 settembre | rischio piogge abbondanti attenzione ai fiumi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Milano, 122024 – La tempesta che sta per arrivare sul Nord Italia e sulla Lombardia – ribattezzata dall’Aeronautica militare italiana “Boris” – porterà un’intensa perturbazione associata ad aria fredda di origine polare marittima. Le conseguenze sarannoe un brusco abbassamento delle temperature, con minime che potrebbero scendere sotto i 10 gradi. La perturbazione, accompagnata da venti forti di Föhn, inizierà a passare le Alpi e colpirà le città settentrionali come Milano giovedì 12 e venerdì 14, iniziando ad attenuarsi solo sabato mattina. Per questo il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità(ordinaria) peridrogeologico fino alla mezzanotte.