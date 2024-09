Traffico Roma del 11-09-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare e ci sono però notevoli difficoltà sulla Flaminia un incidente provoca incolonnamenti Mariano e Morlupo nelle due direzioni l’incidente avvenuto nei pressi del Bivio per Castelnuovo di Porto permangono disagi sulla tangenziale interessata da lavori da incolonnamenti tra Tor di Quinto e la Salaria in direzione quindi di San Giovanni abbiamo poi non interamente all’interno della galleria Giovanni XXIII da via Trionfale a via della Pineta Sacchetti code sulla stessa via della Pineta Sacchetti in direzione del gemelli alla centrocongestionato nella zona di Piazza Adriano e quindi di castelsantangelo questo a causa dei lavori in piazza Pia all’Aventino la polizia locale Ci segnala un incidente in piazza Albania come abbiamo le dovute attenzioni così come raccomandiamo la massima ...