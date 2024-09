Scuola è caos supplenze Le denunce | Algoritmo è roulette russa

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 11 settembre 2024) (Adnkronos) – Classi scoperte, orari ridotti, docenti che si danno il cambio per tappare i buchi. Il quadro è già complicato di suo, ma a peggiorare tutto ci si mette pure unministeriale che, anche quando non sbaglia a calcolare i punteggi, spesso non include tutte le cattedre disponibili nei primi bollettini. Il risultato? L'articolo, è. Le: “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.