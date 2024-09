Poesia delle immagini in movimento Ismailova in HangarBicocca

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Milano, 11 set. (askanews) – Una dimensione poetica che sgorga dallein, dal paesaggio, perfino dall’ambiente postindustriale che accoglie le opere. Che Pirellia Milano sia uno spazio potente lo sappiamo da tempo, ma ogni volta è affascinante vedere come le mostre migliori riescano a farlo risuonare in profondità. Accade anche con l’antologica dedicata a Saodat, regista e artista uzbeka, cui è dedicata l’esposizione “A Seed Under Our Tongue”, curata da Roberta Tenconi. “Nei suoi film – ha detto la curatrice ad askanews – utilizza sia suo montato originale, sia materiale d’archivio, in un editing assolutamente libero, con questa immagine di grande, ma che tocca anche temi molto urgenti e attuali.