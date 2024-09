Morta Caterina Valente | il roboante successo di ‘Bongo cha cha cha’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il mondo della musica piange. La cantante, chitarrista, showgirl e attrice italiana, ma naturalizzata francese, èall’età di 93 anni. Una storia molto strana, la sua. Una storia che in un certo modo è lo specchio dei tempi. Il suo nome, infatti, può non dire molto a tanti giovani.cha cha, invece, evoca sicuramente molti più ricordi. Ricordi recenti, visto che la canzone è tornata prepotentemente in auge pochi anni fa grazie ad alcuni video sui social network. Per diversi mesi, non c’era utente di Instagram o TikTok che non avesse sentito almeno una volta il remix dance dicha cha. E pensare che questa canzone porta la data del 1959. Nel curriculum dici sono stati oltre cinquanta singoli, più di dieci film, sette ep, dieci album in studio e sei raccolte. Insomma, una vita per la musica la sua.