LIVE Bolelli Vavassori-Matos Melo 6-6 Italia-Brasile 2-0 Coppa Davis 2024 in DIRETTA | primo set deciso dal tiebreak

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELSINGOLARE DIDIDALLE 15.00 LADEL 2° SINGOLARE DIDI3-3 Comoda chiusura a rete di. 3-2. Non si distrae, che chiude con il dritto al centro. 2-2 Fa buona guardia a rete Simone dopo il buon servizio di Andrea. 2-1. E’ lunga la risposta di dritto di. 1-1 Scappa via la volèe di rovescio di. 1-0. Non passa il dritto in uscita dal servizio di. 6-6 Game. Decolla la risposta di dritto ditime a Bologna. 40-30 Demi-volèe davvero difficile messa a segno dal quarantunenne brasiliano. 30-30 Ottimo intervento a rete da parte di Simone. 30-15 Prima esterna vincente di. 15-15 Sulla riga la risposta incrociata di rovescio di