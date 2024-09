Kane riflette sugli umili inizi dopo una notte memorabile per l’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 11 settembre 2024) 2024-09-10 23:59:40 Giorni caldissimi in redazione! Harryha dichiarato di non aver mai pensato di raggiungere le 100 presenze con la nazionale inglese quando era in prestito al Millwall, al Norwich e al Leicester. Il miglior marcatore di sempre del Tottenham e dei Three Lions ha avutoorigini: ha mosso i primi passi al Leyton Orient prima di essere ceduto in prestito più volte dagli Spurs. Facciamo un salto in avanti di 12 anni e il trentunenne è appena diventato un centurione per il suo Paese. In tipico stile, ha festeggiato l’evento segnando due gol e sorridendo mentre ripensava al suo berretto dorato, oltre che ai gol 67 e 68 perla vittoria per 2-0 contro la Finlandia nella UEFA Nations League, ha dichiarato: “Non credo di aver nemmeno pensato a 100 presenze quando ero in prestito al Millwall, al Norwich e al Leicester.