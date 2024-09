Josh Brolin ha rifiutato il ruolo di Hal Jordan in Lanterns

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 11 settembre 2024)haildi HalinLa scorsa settimana, fonti attendibili hanno riferito che a(Avengers: Endgame, Deadpool 2) era stato offerto ildi co-protagonista di Halnella prossima serie DCU, ma sembra che i DC Studios debbano continuare la loro ricerca. Secondo THR,hal’opportunità di vestire i panni dell’eroe veterano. Altri resoconti hanno affermato che anche Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi, Birds of Prey), Matthew McConaughey (Deadpool e Wolverine, Interstellar) e Chris Pine (Star Trek, Wonder Woman) erano in lizza, con Pine che avrebbe dovuto ricevere l’offerta sesi fosse. Non sappiamo se Pine sarà il prossimo della fila o meno, ma le voci riferiscono che McConaughey non è sicuramente tra le possibilità.