Inter fatta per il rinnovo di Dumfries | le cifre dell’accordo

(Di mercoledì 11 settembre 2024) In dirittura d’arrivo in casaildel contratto di Denzel. Secondo Sky sport mancherebbero solo alcuni dettagli burocratici. Leper ildiIl nuovo contratto di, che attualmente scade nel 2025, sarà esteso fino al 2027. L’accordo prevede un ingaggio di circa 4 milioni di euro a stagione, in linea con quello di Federico Dimarco. Grazie al Decreto Crescita, l’potrà beneficiare di agevolazioni fiscali, rendendo l’operazione vantaggiosa anche dal punto di vista economico. Con questo, l’si assicura la continuità di un giocatore chiave, pronto a dare il massimo per i colori nerazzurri nelle prossime stagioni. L'articoloper ildi: leCalcioWeb.