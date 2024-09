Il Signore degli Anelli | The Hunt for Gollum Ian McKellen svela un importante dettaglio del progetto!

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il: Thefor, Ianundel! È stato all’inizio di quest’anno che abbiamo appreso per la prima volta dei piani che la Warner Bros. aveva dei piani per Il: Thefor, un nuovo film ambientato primaeventi di La Compagnia dell’Anello interpretato e diretto da Andy Serkis. Philippa Boyens e Fran Walsh, che hanno co-scritto la trilogia di Il, stanno scrivendo la sceneggiatura, insieme a Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim). Nel frattempo, il regista Peter Jackson sta producendo il, con l’idea di inaugurare una nuova ondata di racconti per il grande schermo ambientati nella Terra di Mezzo.